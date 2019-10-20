Лаврову оказалось стыдно из-за распада СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в истории страны были периоды, из-за которых он испытывал чувство стыда. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у каждого честного человека случаются ситуации, когда ему бывает не по себе от происходящего в стране. «Это очень индивидуально и лично», — сказал дипломат.

У самого Лаврова было несколько таких случаев, все они связаны с периодом распада Советского Союза. «Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — добавил он.

14 октября Лавров рассказал, как можно занять его пост. Дипломат сообщил, что надо «стараться честно делать свою работу». Также он сказал «без ложной скромности», что никогда не просился ни на одну из должностей.

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