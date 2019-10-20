РПЦ раскритиковала любителей футбола

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Союз» раскритиковал мужчин, для которых главным развлечением является просмотр футбольных матчей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Всю жизнь "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что, жизнь что ли? От "Зенита" до "Спартака"», — сказал священник.

Таким образом Смирнов отреагировал на обращение телезрительницы, которая рассказала, что ее муж после долгих лет пьянства решил покончить с собой. «Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду... Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только "Зенит", Спартак"», — сказал он.

Ранее в октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты с жертвоприношениями. По его словам, выбор между количеством детей и качеством их жизни в российских семьях является ложным и напоминает языческий обряд.

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