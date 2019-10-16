В РПЦ связали рост насилия над детьми с Малаховым и «Давай поженимся!»

Россияне «отваживаются» на преступления против половой неприкосновенности детей из-за ток-шоу Андрея Малахова, Александра Гордона, а также таких передач, как «Давай поженимся!», потому что там освещаются «самые аномальные поганые истории», которые влияют на психику и развращают российское общество. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Димитрий (Смирнов) в беседе с изданием «Подъем».

«Народ сейчас, благодаря современной эстраде и телевидению, развращен до некуда. Конечно, это оказывает свое действие. Посмотришь у нас сериалы, а там все время педофилов ловят. Вместо того чтобы сеять разумное, доброе, вечное, показывают всякие извращения», — отметил священнослужитель.

По мнению протоиерея, современное общество также развращено рекламой, в которой «девчонки с распущенными патлами ходят». «Секс и насилие — это то, что приносит нашему телевизору деньги. Их же интересуют деньги. <...> Во всем только жажда наживы. А что этой тухлятиной питаются наши дети, их не волнует», — посетовал он.

15 октября в МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. Согласно данным ведомства, за последние пять лет количество таких преступлений увеличилось на 42 процента. Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.

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