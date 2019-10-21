Купленного за рекордные деньги игрока клуба АПЛ поймали пьяным за рулем

Полицейские английского Лидса задержали нападающего футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» и сборной Шотландии Оливера Макберни за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 октября. Игрок сел за руль после вечеринки, которая проходила в Западном Йоркшире. Футболист предстанет перед судом 6 ноября. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения шотландцу грозят штраф, лишение водительских прав и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

23-летний Макберни перешел в «Шеффилд» из «Суонси» летом этого года. Трансфер стал рекордным для клуба — за форварда «клинки» заплатили 20 миллионов фунтов стерлингов (23,2 миллиона евро).

В нынешнем сезоне шотландский футболист выходил в основном составе «Шеффилда» во всех восьми матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету форварда один забитый мяч. В активе Макберни также восемь матчей в составе сборной Шотландии.

В понедельник, 21 октября, «Шеффилд» домашним матчем с лондонским «Арсеналом» завершит девятый тур АПЛ.

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