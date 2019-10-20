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«Ливерпуль» в игре с МЮ впервые потерял очки в нынешнем сезоне АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте хозяев вывел вперед Маркус Рашфорд, замкнувший фланговую передачу. Восстановить равенство за пять минут до конца основного времени смог Адам Лаллана.

После девяти туров «Ливерпуль» с 25-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, до встречи с МЮ красные выиграли все восемь матчей в чемпионате. В активе манкунианцев десять очков, команда располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 27 октября на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм». «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».

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