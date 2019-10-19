«Манчестер Сити» вернулся на второе место в АПЛ после выездной победы

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте форвард «горожан» Габриэл Жезус ударом головой вывел «Сити» вперед. Через две минуты Давид Силва пробил из пределов штрафной и удвоил преимущество команды из Манчестера. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 19 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 14 очков, команда располагается на шестой позиции в чемпионате.

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 октября на своем поле встретится с «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».

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