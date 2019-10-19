Новичок АПЛ одержал вторую победу подряд

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Брайтон» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 21-й минуте гости вышли вперед усилиями Адама Уэбстера. Восстановить равенство в концовке первого тайма смог Джек Грилиш. Победный мяч на 94-й минуте на свой счет записал Мэтт Таргетт.

После девяти туров «Астон Вилла», одержавшая вторую победу подряд, имеет в активе 11 очков и занимает 11-е место в чемпионате. «Брайтон» с девятью очками располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Брайтон» 26 октября на своем поле примет «Эвертон». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

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