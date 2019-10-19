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«Тоттенхэм» на своем поле ушел от поражения в игре с худшей командой АПЛ

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«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте Абдулайе Дукуре замкнул фланговую передачу и вывел «шершней» вперед. Уйти от поражения «шпоры» смогли благодаря голу Деле Алли на 86-й минуте.

«Уотфорд» с четырьмя очками остается на последнем месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» не смог победить во втором матче подряд и с 12-ю очками располагается на седьмом месте в чемпионате.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 октября на выезде сыграет с лидером чемпионата «Ливерпулем». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Борнмут».

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