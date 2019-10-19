Клуб российского бизнесмена продлил серию без побед в АПЛ

«Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы, чтобы отличиться, но забить никому из соперников не удалось.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, продлил серию без побед в АПЛ до трех встреч подряд. «Вишни» с 12-ю очками занимают девятое место в турнирной таблице. «Норвич» имеет в активе семь баллов и находится на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Борнмут» 26 октября на выезде сыграет с «Уотфордом». «Норвич» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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