«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Бернли» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 19 октября, и завершилась с счетом 2:1 в пользу хозяев. На 26-й минуте гостей вывел вперед Крис Вуд. В концовке первого тайма равенство восстановил форвард «лис» Джейми Варди. Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс.

После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Лестер» 25 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Челси».

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