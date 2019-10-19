«Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 октября, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели голов. Гостей на 53-й минуте точным ударом вывел вперед Дэнни Ингс. Равенство спустя восемь минут восстановил Рауль Хименес, реализовавший пенальти.

«Вулверхэмптон» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до трех матчей подряд. Команда с 11-ю очками занимает 12-е место в чемпионате страны. В активе «Саутгемптона» восемь баллов. Команда расположилась на 17-м месте.

В следующем туре «волки» 27 октября на выезде сыграют с «Ньюкаслом». «Святые» двумя днями ранее на своем поле примут «Лестер».

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