Появилось видео с лучшими моментами матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Появилось видео с лучшими моментами центрального матча девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 октября, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда на 36-й минуте точным ударом за пять минут до конца основного времени ответил Адам Лаллана.

«Ливерпуль» впервые не смог победить в нынешнем сезоне АПЛ, но продолжил лидировать в чемпионате. МЮ располагается на 13-м месте.

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