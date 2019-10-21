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Audi представил внедорожник будущего

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Немецкий концерн Audi представил на автосалоне во Франкфурте концепт-кар AI:Trail quattro, который демонстрирует, какими будут внедорожники в ближайшем будущем. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По замыслу создателей, AI:Trail quattro — это экологически чистый и автономный электромобиль, владельцы которого не потеряли страсть к исследованию труднодоступных уголков планеты.

Большая площадь остекления кузова обеспечивает хорошую обзорность во все стороны, а 22-дюймовые колеса, расставленные по углам кузова, и дорожный просвет 34 сантиметра наделяют автомобиль хорошей проходимостью.

В ночное время суток местность перед машиной освещают не только фары, но и пять дронов, которые базируются на крыше AI:Trail quattro, а взлетев, освещают дорогу с разных углов.

В салоне помимо двух кресел с ремнями безопасности есть два шезлонга на втором ряду, которые можно достать из машины на пикнике.

В движение концепт-кар приводится четырьмя электромоторами суммарной мощностью 435 лошадиных сил. Полного заряда аккумулятора должно хватить на 400-450 километров езды по асфальту или на 250 километров путешествия по бездорожью.

В марте 2019 года концерн Audi представил концепт электромобиля Audi Q4 e-tron на автосалоне в Женеве. Четырехдверный кроссовер оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил с фирменной системой полного привода quattro.

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