Учительница обворовала квартиру в Москве

В Троицком округе столицы полиция задержала 38-летнюю жительницу города, работающую педагогом и подозреваемую в краже ювелирных изделий. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в поселении Вороновское на территории Новой Москвы. Как рассказал оперативникам пострадавший, женщина приходила к нему домой, чтобы заниматься с ребенком, и за месяц похитила из квартиры украшения совокупной стоимостью около 300 тысяч рублей.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу при выходе из дома заявителя», — рассказали агентству в пресс-службе. Предположительно, женщина на протяжении нескольких недель выносила ценности и впоследствии сдавала их в ломбард. Часть похищенного имущества нашли в ходе личного досмотра в сумке задержанной. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

В сентябре в Самарской области было направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в серии квартирных краж. Женщина работала маникюршей, принимая клиенток на дому. Она незаметно снимала дубликаты с ключей от квартир потерпевших, что позволило ей беспрепятственно проникать в жилые помещения.

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