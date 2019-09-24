Мастер маникюра придумала хитрый способ грабить квартиры и отправилась под суд

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в серии квартирных краж. Женщина работала маникюршей, принимая клиенток на дому. Она незаметно снимала дубликаты с ключей от квартир потерпевших, что позволило ей беспрепятственно проникать в жилые помещения. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как выяснили следователи, обвиняемая 1983 года рождения была ранее судима за совершение тяжких имущественных преступлений. У себя дома она работала нелегально, без заключения каких-либо договоров. Воспользовавшись тем, что клиентки в процессе оказания косметических услуг не следили за своими вещами, женщина копировала их ключи. Затем она хитростью выведывала, в какой период клиентки будут отсутствовать дома, после чего совершала кражи золотых украшений и денежных средств из принадлежащих им квартир.

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Общий ущерб от действий обвиняемой оценивается в 370 тысяч рублей. Установлено, что в одну из квартир маникюрша приходила дважды. Всего она совершила четыре квартирных кражи. В ходе следствия у женщины изъяли часть похищенных золотых украшений, деньги, принадлежащие одной из потерпевших, а также несколько дубликатов ключей. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В мае текущего года маникюрши со всего мира сознались в подлостях, которые они совершают из неприязни к клиенткам. Рассказы женщин опубликовал один из интернет-порталов. Мастеры поведали, что не всегда дезинфицируют инструменты, специально делают некачественный педикюр обладательницам полных ног, а невежливым клиенткам делают маникюр таким образом, чтобы позже они страдали от вросшего ногтя.

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