Сотрудник отеля рассказал об избиении сыном депутата Госдумы

Сын депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Гаджимурада Омарова избил работника гостиницы, принадлежащей его семье. Пострадавший получил сотрясение мозга, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Об этом в понедельник, 21 октября, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в июне. Элитный отель расположен в деревне Большое Сареево на подмосковной Рублевке и считается одним из самых дорогих в области, излюбленной площадкой для «звездных» свадеб. Депутат Омаров сдает его в аренду.

Пострадавшим оказался 32-летний Умид. Он утверждает, что депутат постоянно «докапывался» до него. «Ему, видимо, не нравилось мое лицо», — отмечает потерпевший.

Однажды депутат подослал к нему своего сына Махмуда Омарова вместе с еще одним человеком. Они убедились, что сотрудника зовут Умид, и заявили ему, что он должен покинуть заведение, о чем ему уже говорили. «Я ответил, что не могу, что официально работаю. Да и работаю я не на Гаджимурада, а на другого человека. Тогда они увели меня от камер в служебное помещение и вдвоем начали меня избивать руками и ногами. А потом вывели за ворота», — утверждает пострадавший.

Умид говорит, что вызвал такси до больницы, поскольку у него сильно болела голова. Пока он ждал машину, Махмуд Омаров с другом догнали его. «Угрожали, что убьют меня, переломают мне ноги, доберутся до моей мамы», — рассказывает мужчина.

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В больнице, помимо сотрясения мозга, Умиду диагностировали глазное кровоизлияние и ушибы головы. Неделю он пролежал в стационаре и написал заявление в полицию, но дело заводить отказались, притом что часть конфликта попала на видеокамеры.

Мужчина не вернулся на работу, опасаясь за безопасность своих близких. Он хочет добиться справедливости и несколько дней назад повторно написал заявление в полицию.

Гаджимурад Омаров — заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме и член комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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