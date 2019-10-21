Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

За Штирлица проголосовали 20 процентов опрошенных, за профессора Преображенского — 12 процентов. Еще по 11 процентов россиян захотели видеть политическим лидером Данилу Багрова из «Брата» и Марию Швецову из «Тайн следствия», а 9 процентов респондентов поддержали Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит».

Россияне выбрали этих героев, поскольку они, по мнению жителей страны, обладают самым важными для политического лидера качествами. Это честность (44 процента), образованность (31 процент), близость к народу (26 процентов), хорошие организаторские способности (25 процентов) и осведомленность о состоянии дел в стране (21 процент).

Авторы исследования отмечают, что популярность Штирлица обусловлена образом «умного силовика», который по-прежнему вызывает наибольшее доверие у россиян. Отчасти это связано с тем, что пресса часто проводит параллели между Штирлицем и нынешним президентом Владимиром Путиным. Рост популярности профессора Преображенского показывает, что части населения необходим политик нового типа: интеллигент, враждебный по отношению к действующей власти, который не боится высказывать свое мнение и обладает самоиронией.

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