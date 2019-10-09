Объяснена неудача Бориса Немцова в борьбе за пост президента России

Бывший вице-премьер Борис Немцов, которому 9 октября могло исполниться 60 лет, никогда не стал бы преемником первого президента России Бориса Ельцина, поскольку не был нужен окружению главы государства. Об этом INFOX.ru рассказал брат покойного политика Юрий.

По его словам, в Москве Немцова сперва воспринимали как провинциального популиста, а когда он переехал в столицу (с ноября 1991-го по март 1997-го Немцов был губернатором Нижегородской области — прим. «Ленты.ру») и, будучи главой Минэнерго, выступил против продажи трети акций «Газпрома» тогдашнему председателю совета директоров компании Рему Вяхиреву по сильно заниженной цене, то «они поняли, что он и вправду такой, каким о себе заявляет».

«Он был обречен из-за своей честности и принципиальности, потому и оказался в оппозиции», — добавил Юрий.

Как писало принадлежащее Григорию Березкину РБК, Борис Ельцин признавал, что действительно рассматривал Немцова и Анатолия Чубайса в качестве своих преемников, однако в итоге отказался от обеих кандидатур. Это подтверждал и сам Немцов, отмечавший, что такая ситуация сложилась благодаря его успешному губернаторству в Нижегородской области. Несмотря на президентские амбиции Немцова, о которых также упоминал «Русский репортер», политик в итоге отказался от этой идеи и поддержал предложенную Ельциным кандидатуру тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

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Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. По делу об этом преступлении осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа, однако заказчик так и не был назван. Президент Путин называл убийство политика заказным.

Юрий Немцов — единокровный брат Бориса Немцова. Как писал журнал «Профиль», в 1990-х он был бизнесменом и никогда не занимался политикой. В интервью изданию в 1998 году мужчина говорил, что редко видится с братом, но между ними не было натянутых отношений.

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