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Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко с пауэрлифтером

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Забит Магомедшарипов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов высказался о поединке между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало. Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть, извечный спор, кто сильнее — качок или боксер. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии», — заявил дагестанский боец.

Поединок между пауэрлифтером Кокляевым и бойцом ММА Емельяненко состоится 29 ноября на арене «ВТБ Арена Парк». Кокляев ранее не принимал участия в боях. На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений в профессиональной карьере.

Магомедшарипов одержал пять побед подряд в UFC. В марте этого года россиянин оказался сильнее американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235.

В следующий раз Магомедшарипов встретится в октагоне с американцем Кэлвином Каттаром в со-главном бою турнира UFC в Москве. Соревнования пройдут 9 ноября.

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