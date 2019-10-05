Нурмагомедов раскритиковал Емельяненко и Кокляева за треш-ток

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов высказался о грядущем поединке Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Нурмагомедова, преимущество будет на стороне Емельяненко, так как он профессиональный боец. «Но Кокляев — очень мощный парень, если ударит, мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики», — отметил Нурмагомедов.

Кроме того, он раскритиковал соперников за треш-ток (попытки поддеть друг друга словами в преддверии боя, — прим. «Ленты.ру»). «Кому-то и подходит треш-ток, им — нет. Взрослые ведь люди, родители. Но людям интересно смотреть на конфликты, наблюдать, что там происходит», — подытожил Нурмагомедов.

Поединок между пауэрлифтером Кокляевым и бойцом ММА Емельяненко состоится 29 ноября на арене «ВТБ Арена Парк». Кокляев ранее не принимал участия в боях. На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений в профессиональной карьере.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.

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