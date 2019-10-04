Стала известна причина потасовки Александра Емельяненко с будущим соперником

Видео: YouTube/BOSTANOF MMA

Появилась полная версия видео встречи российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева. Ролик доступен на YouTube-канале BOSTANOF MMA.

38-летний Емельяненко неоднократно отмечал, что не видит в своем оппоненте боксера и способен нокаутировать его в любом раунде. Спортсмены несколько раз перебивали друг друга. В конце беседы ведущий попросил каждого из участников поединка охарактеризовать соперника. Кокляев отметил, что его будущий оппонент «застрял в детстве». Российский тяжеловес в свою очередь назвал паэурлифтера «бестолковым» и «глупым». В ответ Кокляев поднялся со стула и бросил в Емельяненко кепку. Ответный бросок вызвал рассечение у самого пауэрлифтера. После этого Емельяненко отказался продолжить встречу.

Короткая версия видео потасовки между бойцами появилась в сети 3 октября. Бой между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса пройдет 29 ноября в Москве.

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