Магомедшарипов узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов проведет бой с американцем Кэлвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Об этом сообщает ESPN.

Бой с участием 28-летнего россиянина состоится 18 октября. Противостояние представителей полулегкой весовой категории станет вторым главным поединком вечера.

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31-летний Каттар провел пять поединков под эгидой UFC. Американец одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Последний поединок он провел в июне, одолев Рикардо Ламаса.

Магомедшарипов, как и его будущий соперник, также имеет в своем послужном списке пять боев в UFC. Россиянин победил в каждом из них и занимает пятую строчку в рейтинге в своей весовой категории.

В марте на турнире UFC 235 Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC подряд. Россиянин оказался сильнее Джереми Стивенса.

Всего в активе российского бойца 17 побед. Магомедшарипов потерпел лишь одно поражение в карьере.

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