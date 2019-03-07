UFC отказал Магомедшарипову в поединке в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов рассказал, что просил руководство UFC дать ему возможность выступить в турнире в Москве, но получил отказ. Его слова передает RT.

26-летний спортсмен заявил, что UFC намерен задействовать его только в турнирах, проходящих в США. Для России исключение может быть сделано только в том случае, если на ее территории организация проведет турнир на платной основе (pay-per-view — схема, при которой пользователи платят за трансляцию).

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«Был бы рад провести поединок дома. Кроме того, я лично просил, чтобы мне дали бой на московском турнире. Но в UFC решили иначе», — сказал Магомедшарипов.

В своем последнем поединке на UFC 235 Магомедшарипов одержал пятую победу подряд под эгидой организации, одолев американца Джереми Стивенса. Успех позволил россиянину подняться на шестую позицию в рейтинге UFC среди представителей полулегкого веса.

В сентябре UFC провел первый в истории турнир в России. Он состоялся в Москве. 20 апреля пройдет турнир в Санкт-Петербурге. В главном бою сойдутся российский тяжеловес Александр Волков и голландец Алистар Оверим.

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