В России вынесли приговор хакерам из международной преступной группировки Cobalt

В Якутии вынесли приговор по делу о хищениях международной преступной группировкой Cobalt денег со счета российского банка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Верховного суда Республики Саха-Якутия Радмила Сун-Цин-Фан.

Согласно судебным документам, в марте 2016 года житель Одессы, неустановленный следствием, предложил россиянину Булахову участвовать в деятельности преступной группы. Указывалось, что члены организации должны были получить доступ к банковской информации, нейтрализовать систему защиты и получить доступ к локальной сети коммерческих банков.

Для реализации плана Булахов привлек к афере брата и знакомого. После этого они арендовали у компаний, расположенных в Панаме, Литве и Германии, управляющие серверы с присвоенными IP-адресом, на которых разместили программы, позволяющие дистанционно управлять вредоносным программным обеспечением, хранить и систематизировать незаконно полученные аутентификационные данные сотрудников банков. Кроме того, обвиняемые приобрели специальную программу, позволяющую управлять диспенсерами банкоматов для выдачи купюр.

В 2017 году они прилетели в Якутск и в течение трех дней снимали наличные в разных банкоматах одного из якутских банков. Ущерб составил более 21 миллиона рублей.

Суд принял решение заменить условное наказание тюремным заключением сроком 6,5 лет для Булахова и 5,5 лет для его брата.

Международная преступная группировка хакеров Cobalt активно действует с 2016 года. По оперативным данным, ее костяк составляют опытные программисты — граждане России и бывшего СССР, проживающие в одной из европейских стран. Она печально прославилась серией атак на европейские, российские и азиатские банки, в результате которых банкоматы просто выдавали деньги, а специальные курьеры их собирали. Личности «директора» Cobalt и его ближайших помощников так и не установлены.

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