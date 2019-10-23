В ДНР ответили на заявление Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Киев не выполнил свою часть обязательств для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате». Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский, передает РИА Новости.

«Заявления [президента Украины Владимира] Зеленского наглядно демонстрируют, что президент Украины все больше утрачивает связь с реальностью. Киевом не выполнено ни одно из условий для встречи в "нормандском формате"», — считает депутат. Он напомнил, что разведение сил и средств в районах Петровского и Золотого было сорвано именно Киевом. При этом украинские политики все чаще заявляют о своем видении Минских соглашений и «формулы Штайнмайера», добавил Бердичевский.

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По его мнению, в таких условиях встреча в «нормандском формате» в очередной раз может быть сорвана по вине Киева. «Уверен, что страны-гаранты фиксируют все нарушения Украиной своих обязательств по мирному урегулированию, за что безоговорочно последуют санкции», — добавил депутат.

23 октября Владимир Зеленский назвал условием встречи в «нормандском формате» разведение сил и средств на линии разграничения в Донбассе. При этом ранее на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он заявил о выполнении Украиной всех условий для проведения саммита «нормандской четверки».

Разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, однако 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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