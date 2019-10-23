Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов

Страны Персидского залива заинтересованы в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 23 октября, сообщил «Интерфаксу» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, речь в первую очередь идет о Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Особенно актуальным вопрос закупки российского вооружения для этих стран стал после того, как в сентябре саудовские нефтяные объекты подверглись атаке со стороны дронов, пояснил Шугаев.

«Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно к "Панцирям". А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный», — отметил он.

Как сообщили источники принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» на оборонных предприятиях, вопросы поставок систем ПВО малого и среднего радиуса действия обсуждались ранее в октябре в рамках визитов президента России Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби. По их данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».

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Интерес саудовской стороны к российским «Панцирям» логичен, считает источник газеты, близкий к Минобороны. Данные комплексы были значительно модернизированы по результатам эксплуатации в Сирии: в частности, их лучше приспособили к работе с малоразмерными целями вроде дронов. Кроме того, за счет короткого цикла производства Россия сможет передать Саудовской Аравии несколько десятков «Панцирей» в предельно сжатые сроки.

При этом, отмечает издание, несмотря на то, что и Эр-Рияд, и Абу-Даби считаются на протяжении последних десяти лет одними из наиболее платежеспособных покупателей оружия, Москве до сих пор практически не удавалось заключить с ними крупные контракты. По словам источника «Ведомостей», зачастую это связано с нежеланием данных стран приобретать готовую продукцию: и Саудовская Аравия, и ОАЭ настаивают на выпуске российского вооружения на мощностях собственных предприятий или на создании совместных предприятий по разработке и производству военной техники. Кроме того, в случае с Саудовской Аравией свою роль играли и политические интересы Эр-Рияда, который, в частности, предлагал России отказаться от поставки оружия Ирану.

В результате, пишет издание, с ОАЭ Россия с 2000-го по 2014 год заключила оружейные контракты на 714 миллионов долларов, однако попытка продать Абу-Даби истребители Су-35Э на 1 миллиард долларов в 2017 году успехом не увенчалась. С Эр-Риядом Москва обсуждала пакеты соглашений стоимостью до 20 миллиардов долларов, однако до твердых контрактов дело также не дошло.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В результате страна на время резко сократила добычу нефти.

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