Черышев забил первый гол в Лиге чемпионов

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев отличился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лилля». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Российский хавбек забил на 63-й минуте с передачи нападающего Кевина Гамейро. Для Черышева этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов. Всего он провел девять матчей в турнире.

После трех туров «Валенсия» занимает третье место в группе H, имея в активе четыре очка. Лидирует лондонский «Челси», на счету которого шесть очков, на втором месте расположился амстердамский «Аякс» (шесть очков), замыкает группу «Лилль» с одним очком.

Черышев выступает за «Валенсию» с августа 2018-го. Всю свою карьеру он провел в чемпионате Испании.

В трех последних матчах за сборную России полузащитник забил три мяча и вместе с национальной командой обеспечил себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

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