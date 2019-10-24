Наказание российских АЗС за недолив топлива отложат

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести только в 2021 году, тогда как ранее планировалось рассмотреть соответствующие поправки уже этой осенью. Об этом сообщают «Известия».

Правительство вернуло в Минпромторг законопроект о штрафах за обман на заправках. Предполагается, что штрафы будут включены в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), ведомство занимается разработкой этих поправок.

Как сообщил глава аппарата правительства Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАПа, обновленный кодекс должен начать действовать 1 января 2021 года.

В августе 2018 года стало известно, что наказание за недолив топлива на российских заправках ужесточат. АЗС грозит штраф в размере одного процента от выручки за предыдущий год, но не менее полумиллиона рублей. Наказание за повторное нарушение составит три процента от выручки, но не менее двух миллионов рублей.

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