Лукашенко рассказал о походах «за пивом» для Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как «бегал за пивом», работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом он рассказал в интервью агентству «Хабар». Запись доступна на YouTube.

«Я встретился с аксакалами. Сопливый, мне еще 40 лет не было, когда я стал президентом. Прихожу, а там аксакалы: Нурсултан [Назарбаев], [первый президент России] Борис Николаевич Ельцин, [первый президент Узбекистана Ислам] Каримов, [первый президент Тукрмении Сапармурат] Ниязов. И мы с [президентом Таджикистана] Эмомали Шариповичем Рахмоном, совсем зеленые руководители. Ну и что. За пивом бегал поначалу, как в народе говорят», — рассказал он.

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Кроме того, Лукашенко поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере «что-то родное, близкое», так как они оба выросли в деревне. «Всегда были с ним на "ты", могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание. Я очень ценю нашу дружбу», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года президент Белоруссии рассказывал, что правильно реагировать на критику в СМИ его научил Ельцин. «Когда я стал президентом, на каждый скрип пера [реагировал]. И однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. Он спросил: "Ты, что, газеты читаешь и телевизор смотришь?"» — поделился белорусский лидер. По его словам, именно первый президент России убедил его проще реагировать на критику.

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