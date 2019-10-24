Путина поблагодарили за безопасность курдов

Главнокомандующий «Силами демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди поблагодарил президента России Владимира Путина за безопасность курдского народа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Абди рассказал в ходе видеоконференции с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, что благодарен России за предпринятые шаги для прекращения боевых действий. Он сказал, что сирийская армия оказывает помощь и поддержку подразделениям российской военной полиции на северо-востоке Сирии.

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22 октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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