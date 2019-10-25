В Германии захотели избавиться от солдат и бомб США

Американских военных необходимо вывести из Германии, поскольку их присутствие нарушает ряд соглашений, а также используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Об этом говорится в обращении депутатов немецкой партии «Левые» к правительству, с документом ознакомился телеканал RT.

Как отмечают законодатели, войска США «перебрасывают с одной базы на другую, приближая к западной границе России». Они считают, что такие действия противоречат заключенному в 1990 году «Договору 2+4» (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии). Соглашение, в частности, подразумевает, что на востоке страны не будут размещаться иностранные войска и ядерное оружие.

Кроме того, «Левые» считают неправильным присутствие американских военных в Польше и Прибалтике. «[Это] ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — указали в партии.

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Депутаты также подчеркивают, что в Германии сейчас находится более 35 тысяч солдат США. На присутствие американцев и других групп только в 2020 году стране придется потратить более 70 миллионов евро.

По всем этим причинам «Левые» призывают отменить договор о размещении войск и соглашение о статусе сил НАТО и за два года очистить страну от солдат США и американских ядерных бомб. Наличие последних в Европе, в том числе на авиабазе в немецком Бюхеле, случайно раскрыли в июле.

Ранее сообщалось, что бундестаг отклонил предложение оппозиционных политиков отменить санкции против России. Идею выдвинули партии «Левые» и «Альтернатива для Германии»: они предлагали не продлевать ограничительные меры и вести политику кооперации, а не конфронтации с Россией.

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