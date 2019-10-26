Аутсайдер АПЛ обыграл «Эвертон» благодаря автоголу на 94-й минуте

«Эвертон» на выезде проиграл «Брайтону» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 15-й минуте «чаек» вывел вперед Паскаль Гросс. Равенство было восстановлено спустя пять минут. Собственные ворота поразил Адам Уэбстэр. За 16 минут до окончания основного времени «Эвертон» повел благодаря голу Доминика Калверта-Льюина. Через шесть минут Ниль Мопе реализовал пенальти и снова сделал счет равным.

Судьбу матча решил эпизод на 94-й минуте, когда капитан ливерпульского клуба Люка Динь срезал мяч в свои ворота.

После десяти туров в активе «Эвертона» десять очков, команда занимает 15-е место в чемпионате страны. «Брайтон» набрал 12 очков и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре «Брайтон» на своем поле сыграет с «Норвичем». «Эвертон» днем позже дома встретится с «Тоттенхэмом».

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