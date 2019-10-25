«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» в рамках 10-го тура Английской премьер лиги (АПЛ) со счетом 8:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на домашней арене «святых» в Саутгемптоне. «Лестер» открыл счет уже на 10-й минуте усилиями Бенджамин Чипвелл. Спустя две минуты хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Райана Бертранда.

До перерыва «лисы» еще трижды сумели огорчить соперника. Во втором тайме «Лестер» забил еще пять мячей. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.

«Лестер» одержал самую крупную победу в рамках АПЛ. Победа позволила команде набрать 20 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. Лисы опережают Манчестер Сити, который в 10-м туре встретится с «Астон Виллой» 26 октября.

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