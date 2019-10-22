Названа символическая сборная девятого тура АПЛ

Названа символическая сборная девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее представительство (по два футболиста) в команде получили три клуба: «Астон Вилла», «Лестер» и «Манчестер Сити». В коллективе оказались защитник «горожан» Жоау Конселу и хавбек клуба Давид Силва, игрок обороны бирмингемцев Мэтт Таргетт и полузащитник «львов» Джек Гриллиш, а также хавбек «лис» Харви Барнс и форвард команды Джейми Варди.

В остальном символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Роберто Хименес («Вест Хэм»).

Защитники: Курт Зума («Челси»), Джек О'Конелл («Шеффилд Юнайтед»).

Полузащитник: Филип Биллинг («Борнмут»).

Нападающий: Дэнни Ингз («Саутгемптон»).

Лучшим тренером по итогам девятого тура был признан наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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