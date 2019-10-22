Сейв вратаря «Манчестер Сити» признан лучшим в девятом туре АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон совершил лучший сейв девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Вратарь спас команду после удара головой с близкого расстояния во втором тайме выездной встречи против «Кристал Пэлас» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Джордана Пикфорда («Эвертон»), Бена Фостера («Уотфорд»), Мартина Дубравки («Ньюкасл») и Уэйна Хеннесси («Кристал Пэлас»).
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