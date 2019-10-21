«Арсенал» проиграл новичку АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте «клинков» вывел вперед Ли Муссе, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. Этот гол оказался единственным в игре.

После девяти туров в активе «Шеффилда» 12 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился на пятой позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 26 октября на выезде сыграет с лондонским «Вест Хэмом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Кристал Пэлас».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!