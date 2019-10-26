«Манчестер Сити» разгромил новичка АПЛ и вернулся на второе место

«Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграл «Астон Виллу» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Горожан» на 46-й минуте вывел вперед Рахим Стерлинг, реализовавший выход один на один. Через 19 минут преимущество команды из Манчестера увеличил Кевин де Брейне. До крупного счет на 70-й минуте довел Илкай Гюндоган.

Победа позволила «Сити» набрать 22 очка и вернуться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до трех очков, красные имеют игру в запасе. «Астон Вилла» имеет в активе 11 очков и находится на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 2 ноября на своем поле примет «Саутгемптон». «Астон Вилла» в тот же день дома сыграет с «Ливерпулем».

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