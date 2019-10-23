Гвардиола захотел заплатить удаленному футболисту «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не будет штрафовать полузащитника команды Филипа Фодена за удаление в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Об этом сообщает The Daily Mail.

«Он должен научиться действовать осторожнее в подобных ситуациях. Я штрафую игроков исключительно за глупые вещи, а не за карточки, которые являются частью игры. Возможно, я должен заплатить Филу за то, как хорошо он провел матч!» — заявил испанский тренер.

Встреча прошла во вторник, 22 октября, в Манчестере и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Сити». Фоден начал игру в стартовом составе и отметился результативной передачей. 19-летний англичанин был удален с поля в конце второго тайма после того, как в течение семи минут получил две желтые карточки.

«Манчестер Сити» после трех туров группового этапа Лиги чемпионов имеет в активе девять очков и практически обеспечил себе место в плей-офф. На счету Фодена забитый мяч и голевая передача в двух матчах турнира.

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