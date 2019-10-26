Американский боец UFC назвал Макгрегора трусом и бросил ему вызов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи в Twitter бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.
«Сначала ты хотел подраться с бойцом из легчайшего дивизиона, теперь хочешь боя с парнем, которого я победил в последнем поединке. Конор, я могу подраться с тобой в январе. Давай покажем миру, какой ты трусишка», — написал Гэтжи.
Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор объявил о возвращении в октагон. 18 января он проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался.
В сентябре журналист Ариэль Хельвани рассказал, что бой между Макгрегором и Гэтжи мог пройти летом прошлого года. Поединок сорвался из-за травмы ирландца.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.