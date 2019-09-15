Стало известно о сорванном бое Макгрегора

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор мог выйти в октагон против американца Джастина Гэтжи. О планируемом поединке сообщил журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter-аккаунте.

По информации обозревателя, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планировало свести бойцов прошедшим летом. Макгрегор отказался от участия в бою из-за травмы руки.

14 сентября Гэтжи победил соотечественника Дональда Серроне на UFC Fight Night 158. После поединка он бросил вызов действующему чемпиону в легком весе — российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

31-летний ирландец не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. Последнюю победу в октагоне он одержал в 2016 году — Макгрегор победил бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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