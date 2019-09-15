Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи победил соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 15 сентября, в Ванкувере (Канада) и стал главным событием вечера. Гэтжи уже в первом раунде нанес сопернику мощный удар с правой, после чего добил его. Судья остановил поединок на отметке 4 минуты 18 секунд.

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После боя Гэтжи заявил, что хочет побороться за титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящий момент пояс принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

Россиянин защитил титул 7 сентября. На турнире в АБу-Даби он досрочно победил американца Дастина Порье. В числе вероятных соперников Нурмагомедова на следующий бой называются американец Тони Фергюсон и завершивший карьеру канадец Жорж Сен-Пьер.

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