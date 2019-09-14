Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для россиянина

Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес оценил возможного соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона. Слова специалиста прозвучали в ролике YouTube-канала AKA Fight News.
Мендес высоко оценил Фергюсона, отметив работу американца локтями и стремление быть лучшим. Однако специалист подчеркнул, что не считает его наиболее опасным соперником для россиянина.
«Кто представляет наибольшую угрозу для Хабиба среди легковесов? Его спарринг-партнер Ислам (Ислам Махачев, российский боец UFC — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Мендес.
Фергюсон считается основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. Глава UFC уже заявил, что собирается предоставить американцу шанс отобрать у российского бойца титул чемпиона. Фергюсон сам выразил желание биться против Нурмагомедова. Соперники могли встретиться в октагоне и раньше — бой между ними срывался четырежды.
Нурмагомедов провел две защиты титула чемпиона UFC в легком весе. Триумф над Дастином Порье стал 28-й победой россиянина в карьере. По этому показателю он обогнал другого российского бойца Федора Емельяненко.
Махачев также тренируется в AKA и является одним из учеников Абдулманапа Нурмагомедова (отца и тренера Хабиба Нурмагомедова). В активе 27-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в карьере.