Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для россиянина

Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес оценил возможного соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона. Слова специалиста прозвучали в ролике YouTube-канала AKA Fight News.

Мендес высоко оценил Фергюсона, отметив работу американца локтями и стремление быть лучшим. Однако специалист подчеркнул, что не считает его наиболее опасным соперником для россиянина.

Материалы по теме Король джунглей Нурмагомедов раздавил очередного претендента на титул. Он вновь лучший

«Кто представляет наибольшую угрозу для Хабиба среди легковесов? Его спарринг-партнер Ислам (Ислам Махачев, российский боец UFC — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Мендес.

Фергюсон считается основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. Глава UFC уже заявил, что собирается предоставить американцу шанс отобрать у российского бойца титул чемпиона. Фергюсон сам выразил желание биться против Нурмагомедова. Соперники могли встретиться в октагоне и раньше — бой между ними срывался четырежды.

Нурмагомедов провел две защиты титула чемпиона UFC в легком весе. Триумф над Дастином Порье стал 28-й победой россиянина в карьере. По этому показателю он обогнал другого российского бойца Федора Емельяненко.

Махачев также тренируется в AKA и является одним из учеников Абдулманапа Нурмагомедова (отца и тренера Хабиба Нурмагомедова). В активе 27-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в карьере.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



