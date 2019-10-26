Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова

Российская супермодель Наталья Водянова разозлила подписчиков кадром, сделанным на месте дуэли поэта Михаила Лермонтова. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость вместе с тремя детьми делает селфи на фоне обелиска на склоне горы Машук. «Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — написала Водянова. Свой пост она сопроводила строками из стихотворения «Сон».

Пользователи посчитали снимок Водяновой неуместным, некоторые из них подумали, что она фотографировалась рядом с могилой Лермонтова. «На кладбище? Серьезно? Зато айфон засветила», — возмутилась подписчица leonadavin4i. «Селфи и памятник лучше смотрелись бы отдельно друг от друга!» — высказалась пользовательница natasha.canoa.

Комментаторы также раскритиковали модель за чересчур довольное выражение лица. «Как-то ваши счастливые лица не вяжутся с надгробием позади», — написал юзер с ником sverchok48. «А может на на месте трагедии без улыбок фальшивых? Не подиум! И не рынок!», — добавила larisaaaakh.

В январе Наталья Водянова получила множество негативных комментариев после того, как опубликовала фотографию с раздвинутыми ногами. На снимке модель позировала на белом диване в сапогах Christian Louboutin и прозрачном дождевике Louis Vuitton. Пользователи посчитали ее позу для снимка слишком откровенной.

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