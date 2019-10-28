В МВД возбудили дело из-за общения российских детей с геем

Сотрудники российского министерства внутренних дел завели административное дело против создателя ролика на YouTube-канале Real Talk. По данным РИА Новости, дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних было возбуждено 8 октября.

Внимание правоохранителей привлекло видео, где дети общались с геем. В сентябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил в МВД и Роскомнадзор требование провести проверку данной публикации. Парламентарий возмутился роликом и назвал его аморальным и этически недопустимым. По его мнению, вопросы, задаваемые детьми, исходили не от героев выпуска, а были составлены заранее редакторами.

Ранее председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил, что данный канал нарушил статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также он предположил, что происходящее можно квалифицировать по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Шмилович назвал шоу безвредным для детей. По его словам, передача помогает им формировать свою точку зрения и гармонично развиваться.

На канале Real Talk публикуются ролики, где дети общаются с различными героями. В декабре 2018 года общее число просмотров роликов достигло нескольких миллионов.

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