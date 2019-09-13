Депутат Госдумы возмутился общением детей с геем на YouTube

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возмутился публикацией на YouTube ролика, в котором дети разговаривают с геем. Запрос с требованием провести проверку он направил в Роскомнадзор и МВД. С документом ознакомились «Известия».

Речь идет о YouTube-канале Real Talk. В разных выпусках дети общаются с геем, порноактрисой, актером травести, а также девушкой, страдающей анорексией.

По словам парламентария, видеозапись, ему прислали избиратели. «То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — объяснил Толстой.

Он предположил, что неудобные вопросы, которые задают гостям программы дети, составляют для них редакторы. Парламентарий привел в пример он привел видео, где дети интересуются у гомосексуала, почему в России запретили ЛГБТ-браки, спрашивают про момент осознания сексуальной ориентации и почему это не так плохо.

По мнению председателя Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерены, YouTube-канал нарушает статьи 135 УК РФ («Развратные действия») и 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). В то же время завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что шоу не наносит вреда психическому здоровью детей, а, напротив, способствует гармоничному развитию ребенка и формированию собственной точки зрения.

YouTube-канал Real Talk зарегистрирован в декабре 2018 года. В настоящий момент на нем доступны 12 роликов, которые в общей сложности посмотрели более пяти миллионов раз. За каналом следят более 52 тысяч подписчиков.

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