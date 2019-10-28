Нурмагомедов высказался о недовольстве Всевышнего

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вступил в диалог со своим подписчиком в Instagram. Болельщик поинтересовался у спортсмена о деньгах, которые он получает, участвуя в поединках.

Нурмагомедов опубликовал пост с цитатой: «Единственная вещь, которую вы никогда не достигните, — это довольство людей. Приоритетом во всех делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего». В комментариях один из пользователей спросил у бойца: «Считаешь ли ты, что Всевышний доволен тем, что ты участвуешь в боях за деньги?» Нурмагомедов ответил отрицательно.

Последний бой россиянин провел в сентябре. Он победил американца Дастина Порье и защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. За этот поединок он получил около шести миллионов долларов. Нурмагомедов второй раз защитил титул — в октябре прошлого года он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора.

Всего за карьеру боец провел 28 поединков, победив в каждом из них.

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