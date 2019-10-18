Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию в шапке-ушанке. В таком виде спортсмен приехал на тренировку.

В комментарии к публикации боец написал: «Вы готовы к холодам? И вообще, я где-то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне».

17 октября Нурмагомедов отказался участвовать в пресс-конференции, которая проходила в Москве. Боец находился в здании МИА «Россия сегодня», где должна была состояться встреча с журналистами, однако покинул его, не дождавшись начала мероприятия. Его отец Абдулманап предположил, что спортсмен пообщается с прессой через пару дней.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американского бойца Дастина Порье.

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