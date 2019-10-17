Отец Нурмагомедова отреагировал на срыв сыном пресс-конференции в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новость о том, что его сын не пришел на пресс-конференцию в Москве. Его слова приводит Sport24.

Нурмагомедов-старший остался удивлен неявкой сына. «Наверное, через пару дней Хабиб пообщается. Почему он сегодня уехал с пресс-конференции? Я честно не знаю!» — заявил он.

Ранее 17 октября Нурмагомедов отказался участвовать в пресс-конференции, которая проходила в Москве. По информации «Чемпионат.com», дагестанский боец был в здании МИА «Россия Сегодня», однако покинул его, не дождавшись начала собрания.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американского бойца Дастина Порье.

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