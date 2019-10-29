Белоруссия захотела подменить российскую нефть поставками через Украину

Белоруссия рассчитывает найти альтернативу российской нефти в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также наладить импорт сырья через порты Украины и Прибалтики. Об этом заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня».

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По ее словам, покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если поставки будут «экономически эффективны». Однако Гурина выразила уверенность, что на фоне налогового маневра в России и сближения цены на российскую нефть с мировой привлекательность альтернативных поставок для Белоруссии со временем будет только расти.

Пока Россия остается единственным поставщиком нефти для Белоруссии. Однако ранее Минск начал искать альтернативных поставщиков сырья в связи с удорожанием российской нефти из-за налогового маневра, который завершится в 2024 году. По оценке Минска, в 2019-2024 годы допрасходы белорусской стороны в связи с этим составят 10-10,5 миллиарда долларов.

Одним из альтернативных поставщиков нефти Белоруссия рассматривала Казахстан. 25 октября стороны договорились о поставках сырья и приступают к переговорам. Так, обсуждаются объемы поставок, цены на сырье и логистика. В Минске, в частности, рассчитывают, что смогут получать казахстанскую нефть транзитом по российскому трубопроводу.

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