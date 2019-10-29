«Телеспорт груп» не смог отсудить рекордную сумму по иску к Rambler Group

Мосгорсуд частично удовлетворил требования «Телеспорт груп» по иску к Rambler Group о нарушении авторских прав. Об этом свидетельствует картотека суда, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Телеспорт груп» хотела взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group) 235 миллионов рублей за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу.

Пресс-служба Мосгорсуда 29 октября сообщила, что с Rambler Group решено взыскать 1,4 миллиона рублей, расходы по уплате госпошлины в 21,2 тысячи рублей и расходы на оплату услуг нотариуса в 135,5 тысячи рублей. Суд обязал Rambler Group прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение или другое использование телевизионной трансляции матчей итальянского чемпионата.

Иск «Телеспорт груп» был самым крупным иском в России по антипиратскому законодательству в интернете. Компания подавала в суд и на Sports.ru. Данный сайт, как утверждал представитель «Телеспорт груп», удалил нелегальный контент, а Championat.com сделал это только после подачи иска. Представитель Rambler Group заявлял, что компания не признает за собой нарушение.

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